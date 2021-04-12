لبنان

إحباط عملية تهريب مازوت إلى سوريا.. والجيش يكشف التفاصيل

Lebanon 24
12-04-2021 | 14:41
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

في إطار عمليات ضبط الحدود ومكافحة التهريب، تمكنت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال بتواريخ  9 و10 و11 / 4 / 2021 من ضبط حوالى 5895 ليتراً من مادة المازوت أثناء محاولة تهريبها باتجاه الأراضي السورية، كما ضبطت 3 دراجات نارية تستعمل لتهريب الأشخاص عبر الحدود اللبنانية - السورية.
سلمت المضبوطات الى المراجع المختصة.
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