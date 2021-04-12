16
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إحباط عملية تهريب مازوت إلى سوريا.. والجيش يكشف التفاصيل
Lebanon 24
12-04-2021
|
14:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
في إطار عمليات ضبط الحدود ومكافحة التهريب، تمكنت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال بتواريخ 9 و10 و11 / 4 / 2021 من ضبط حوالى 5895 ليتراً من مادة المازوت أثناء محاولة تهريبها باتجاه الأراضي السورية، كما ضبطت 3 دراجات نارية تستعمل لتهريب الأشخاص عبر الحدود اللبنانية - السورية.
سلمت المضبوطات الى المراجع المختصة.
تابع
الأكثر قراءة
بعد تخطيه أمس الـ 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:02 | 2021-04-12
12/04/2021 09:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت والغاز.. هكذا اصبحت
Lebanon 24
ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت والغاز.. هكذا اصبحت
07:46 | 2021-04-12
12/04/2021 07:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما عممه "التيار الوطني الحر" على كوادره
Lebanon 24
هذا ما عممه "التيار الوطني الحر" على كوادره
08:00 | 2021-04-12
12/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم هذه الرسالة من "وزارة الصحة"
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم هذه الرسالة من "وزارة الصحة"
20:35 | 2021-04-11
11/04/2021 08:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شبيهة ياسمين صبري تثير الجدل! (صور)
Lebanon 24
شبيهة ياسمين صبري تثير الجدل! (صور)
18:00 | 2021-04-11
11/04/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:48 | 2021-04-12
كركي والأسمر يشكران وزني
15:38 | 2021-04-12
ادّعى أنّه تعرّض لعملية سلب.. وهذا ما اعترف به للجيش
15:35 | 2021-04-12
الحريري استقبل وفدا من نادي الرياضي
15:34 | 2021-04-12
مصدر قضائي: طول مدة الإستجوابات في ملف المرفأ مستَغرَب
15:30 | 2021-04-12
"التيار" V/S "القوات"... ما بتطعمي الجائع خبزا
15:19 | 2021-04-12
احتجاجا على عدم تسليمهم الخبز.. هذا ما فعله أصحاب "فانات التوزيع"
فيديو
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
15:00 | 2021-04-12
12/04/2021 16:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
12:00 | 2021-04-12
12/04/2021 16:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف وعراك بالأيدي على متن رحلة قبل إقلاعها من اسطنبول.. وفيديو يوثّق ما جرى
Lebanon 24
شجار عنيف وعراك بالأيدي على متن رحلة قبل إقلاعها من اسطنبول.. وفيديو يوثّق ما جرى
10:30 | 2021-04-12
12/04/2021 16:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact