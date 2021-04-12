إحباط عملية تهريب مازوت إلى سوريا.. والجيش يكشف التفاصيل

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:في إطار عمليات ضبط الحدود ومكافحة التهريب، تمكنت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال بتواريخ 9 و10 و11 / 4 / 2021 من ضبط حوالى 5895 ليتراً من مادة المازوت أثناء محاولة تهريبها باتجاه الأراضي السورية، كما ضبطت 3 دراجات نارية تستعمل لتهريب الأشخاص عبر الحدود اللبنانية - السورية.سلمت المضبوطات الى المراجع المختصة.