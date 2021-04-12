العثور على قنبلة منزوعة الصاعق في البداوي

عثر على قنبلة دفاعية في منطقة البداوي بالقرب من مسجد صلاح الدين، وعلى الفور حضر الخبير العسكري في الجيش الى المكان للكشف عليها، ليتبين انها منزوعة الصاعق وقد تم رميها من قبل مجهول، ولم تنفجر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وسيتم تفجيرها بعد قليل من قبل الخبير العسكري بعد تعذر نقلها من مكانها.