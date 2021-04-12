لبنان

العثور على قنبلة منزوعة الصاعق في البداوي

Lebanon 24
12-04-2021 | 14:47
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عثر على قنبلة دفاعية في منطقة البداوي بالقرب من مسجد صلاح الدين، وعلى الفور حضر الخبير العسكري في الجيش الى المكان للكشف عليها، ليتبين انها منزوعة الصاعق وقد تم رميها من قبل مجهول، ولم تنفجر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.


وسيتم تفجيرها بعد قليل من قبل الخبير العسكري بعد تعذر نقلها من مكانها.
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