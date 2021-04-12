نقابة الصحافة أرجأت انتخابات اعضاء مجلس النقابة الى 19 الجاري

أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان، انه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الانتخابية ، التي كانت مقررة اليوم الاثنين 12 نيسان 2021 ، بفئتيها السياسية وغير السياسية ، قد أجلت الانتخابات وفقا لما نصت المادة 23 من النظام الداخلي للنقابة الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 19 نيسان الجاري في دار نقابة الصحافة.