لبنان

نقابة الصحافة أرجأت انتخابات اعضاء مجلس النقابة الى 19 الجاري

Lebanon 24
12-04-2021 | 15:02
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أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان، انه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الانتخابية ، التي كانت مقررة اليوم الاثنين 12 نيسان 2021 ، بفئتيها السياسية وغير السياسية ، قد أجلت الانتخابات وفقا لما نصت المادة 23 من النظام الداخلي للنقابة الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 19 نيسان الجاري في دار نقابة الصحافة.
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