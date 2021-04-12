زائرتان تهربان المخدرات الى رومية.. ماذا يحصل في مبنى الأحداث؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ 8-4-2021، وفي خلال فترة زيارة الأهالي للسجناء، حضرت مواطنتان إلى مبنى الأحداث في سجن رومية المركزي لزيارة النزيلَيْن (ع. ق) و(أ. ا.).بعد الانتهاء من الزيارة، وخروجهما من الباحة الخارجيّة للمبنى، رُصدَتا من قبل العناصر المولجة بالحراسة تحاولان تهريب مخدّرات بواسطة خيط رفيع متدلٍّ من إحدى نوافذ السّجن، فتم توقيفهما، وهما:ف. ز. (مواليد عام 1995، لبنانية)ن. ه. (مواليد عام 1998، لبنانية)جرى ضبط أنبوبَين يحتويان على مادة حشيشة الكيف، بودرة بيضاء، وحبوب مخدّرة، كانت الزائرتان قد رمتهما عند انكشاف أمرهما.