لبنان

زائرتان تهربان المخدرات الى رومية.. ماذا يحصل في مبنى الأحداث؟

Lebanon 24
12-04-2021 | 15:07
A-
A+
Doc-P-812156-637538369917466877.jpg
Doc-P-812156-637538369917466877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 8-4-2021، وفي خلال فترة زيارة الأهالي للسجناء، حضرت مواطنتان إلى مبنى الأحداث في سجن رومية المركزي لزيارة النزيلَيْن (ع. ق) و(أ. ا.).

بعد الانتهاء من الزيارة، وخروجهما من الباحة الخارجيّة للمبنى، رُصدَتا من قبل العناصر المولجة بالحراسة تحاولان تهريب مخدّرات بواسطة خيط رفيع متدلٍّ من إحدى نوافذ السّجن، فتم توقيفهما، وهما:

ف. ز. (مواليد عام 1995، لبنانية)
ن. ه. (مواليد عام 1998، لبنانية)
جرى ضبط أنبوبَين يحتويان على مادة حشيشة الكيف، بودرة بيضاء، وحبوب مخدّرة، كانت الزائرتان قد رمتهما عند انكشاف أمرهما.
 


بالتحقيق معهما، اعترفتا بما نُسب إليهما.

بتفتيش غرفة السجينَين، تم ضبط هاتف خلوي عائد للسجين (ع. ق.).

  التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:54 | 2021-04-12
17:42 | 2021-04-12
17:38 | 2021-04-12
17:14 | 2021-04-12
16:55 | 2021-04-12
16:49 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website