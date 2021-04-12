بعد سنوات من الإنتظار.. إعلان بناء مستشفى عرسال الحكومي

إستقبل عضو كتلة "المستقبل" النائب بكر الحجيري وفدا من الأهالي في دارته ببلدة عرسال، معلنا "خبر بناء مستشفى عرسال الحكومي المقرر منذ سنوات الذي تعهدت دولة الكويت مشكورة ببنائه"، رافضا "نقل مكان المستشفى إلى أرض ليست مخصصة له"، محملا "المسؤولية كاملة لمجلس الإنماء والإعمار مغبة ذلك".

وقال الحجيري: "ان قطعة الأرض هذه تقرر منذ سنوات بناء مستشفى عليها، بالإضافة إلى قطعة أرض ثانية لبناء ثانوية كان قد وعد دولة الرئيس سعد الحريري بناءهما بعد المعارك التي حصلت بين الجيش والإرهاب بجرود عرسال"، منوها بـ"وقوف الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير الى جانب عرسال دائما".

وحمل بإسم أهالي عرسال "متعهدي بناء الثانوية مسؤولية التأخير بإستكمالها، حيث من المفترض تسليمها مع بداية العام الدراسي الحالي".

ودعا الحجيري "الى الاسراع بتشكيل الحكومة، وبعد ذلك ينفذ التدقيق الجنائي المالي".