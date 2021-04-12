مصدر قضائي: طول مدة الإستجوابات في ملف المرفأ مستَغرَب

إستغرب مصدر قضائي لجوء المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار الى إعادة إستجواب الموقوفين الـ25 في الملف عبر جلسات إستجواب طويلة إمتد بعضها الى سبع ساعات وكأن محاضر الإستجوابات السابقة لم تكن كافية أو غير هادفة، وإلا لما طالت الجلسات التي عقدها البيطار، وذلك تمهيداً للبتّ بطلبات تخلية السبيل.

وفي هذا السياق، كرر المصدر القضائي لـ"لبنان 24" أن المحقق العدلي غير ملزَم بإجابة النيابة العامة التمييزية حول رأيها، وأن قراره في هذا الصدد غير قابل للطعن به بأي طريقة من الطرق، وبالتالي هذا الأمر يحمّل المحقق العدلي مسؤولية كبيرة، كونه المرجع القضائي الوحيد في النظام القضائي اللبناني الذي لا يمكن الطعن بقراره حتى لو كان مشوباً بعيوب.