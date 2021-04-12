الحريري استقبل وفدا من نادي الرياضي

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في "بيت الوسط" وفداً من النادي الرياضي بيروت برئاسة رئيس النادي مازن طبارة، قدم له الكأس الاوروآسيوية التي أحرز لقبها الفريق مؤخرا في أرمينيا.

وبالمناسبة، أشاد الرئيس الحريري بالإنجاز الذي تحقق والذي يشكل نقطة مضيئة في هذا الوضع الصعب، متمنيا للنادي الفوز بمزيد من البطولات التي ترفع اسم لبنان عاليا. من جهته، شدد طبارة على أهمية هذا الإنجاز، خاصة وأنه تحقق على أيدي اللاعبين اللبنانيين فقط.

يذكر أن وفد النادي الرياضي ضم: أمين سر النادي تمام جارودي، مدير الأنشطة في النادي جودت شاكر، مدير الفريق أحمد شاكر، مسؤول الرياضة في منسقية بيروت عمر بكري ومسؤول البروتوكول في مصلحة الرياضة خضر عليوان، بحضور أمينة سر مصلحة الرياضة في تيار المستقبل سهى مرزوق ممثلة المنسق العام فيصل قلعاوي.