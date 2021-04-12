كركي والأسمر يشكران وزني

إستقبل وزير المالية غازي وزني في مكتبه ظهر اليوم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي ورئيس الإتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر.وفي بداية الإجتماع شكر كركي والأسمر معالي وزير المالية على جهوده المبذولة خلال الأِشهر القليلة الماضية والتي أدّت إلى تسديد حوالي 300 مليار ل.ل. للصندوق والمرصودة في موازنة العام 2020، في بادرة هي الأولى في تاريخ الصندوق خاصة وأنها تأتي في أصعب الظروف المالية التي تمر بها البلاد.وقد تطرّق المجتمعون إلى موضوع مشروع الموازنة العامة للعام 2021 والمواد التي تعني الضمان الإجتماعي وتم إيداع معاليه ملاحظات إدارة الصندوق والإتحاد العمالي و قد أبدى معاليه كل تفهّم ووعد بمتابعتها.كما طالب كركي والأسمر معالي وزير المالية المباشرة بدفع المستحقات المتوجبة للصندوق والمرصودة في موازنة العام 2021 على القاعدة الإثني عشرية لحين إقرار الموازنة وبدفع قسط من الديون السابقة، وقد أبدى معاليه حرصه التام على مؤسسة الضمان الإجتماعي والمضمونين ووعد بدراسة الموضوع.وبهذه المناسبة يؤكّد كركي الأسمر أنهما لمسا من معالي الوزير كل تجاوب وحس وطني وإجتماعي و حرصه الشديد على الضمان والمضمونين.