نقل لحوم بطريقة مخالفة في الضنية.. إنذارات ومحاضر ضبط

جال رئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية الدكتور محمد سلمى برفقة متطوعي جهاز الرقابة الصحية في المحال الغذائية والملاحم في بلدة بخعون، في إطار الكشف الصحي لتأمين سلامة الغذاء في الضنية، ومراقبة وضبط الأسعار، بمواكبة أمنية من عناصر شرطة الإتحاد وشرطة بلدية بخعون، وقد وجهت إنذارات لبعض المحال، فيما تم تسطير محضر ضبط بحق أحد الأشخاص كان يعمل على نقل اللحوم بطريقة مخالفة للشروط الصحية اللازمة.

وأكد سلمى أن "هذه الجولات مستمرة في المؤسسات التجارية والأفران والملاحم كافة وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية، من أجل سلامة المواطنين، ولا تهاون في أي مخالفة".