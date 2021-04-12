لبنان

زحمة سير على اوتوستراد الدورة جراء سقوط حمولة شاحنة

Lebanon 24
12-04-2021 | 16:06
A-
A+
Doc-P-812176-637538404951800339.jpg
Doc-P-812176-637538404951800339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ‏سقوط حمولة شاحنة على اوتوستراد ‎الدورة باتجاه‎ الكرنتينا، والعمل جار على رفعها وتشهد المنطقة زحمة سير.
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين شاحنة وفان على منعطفات عاريا باتجاه الجمهور وحركة المرور كثيفة في المحلة
lebanon 24
12/04/2021 18:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نصائح للتخلص من تقلصات الدورة الشهرية
lebanon 24
12/04/2021 18:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريحان نتيجة انقلاب شاحنة على طريق عام الريحان - جزين
lebanon 24
12/04/2021 18:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيحة تصادم بين شاحنة وسيارة على طريق عام بلدة عين بعال قضاء صور
lebanon 24
12/04/2021 18:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24

شاحنة

الدورة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:54 | 2021-04-12
17:42 | 2021-04-12
17:38 | 2021-04-12
17:14 | 2021-04-12
16:55 | 2021-04-12
16:49 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website