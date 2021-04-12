لبنان

ميقاتي يهنئ بحلول رمضان: نسأل الله أن يلهم المسؤولين سواء السبيل لإخراج لبنان من الأزمات

Lebanon 24
12-04-2021 | 16:25
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هنأ الرئيس نجيب ميقاتي اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان المبارك، وقال: في شهر الرحمة والمغفرة نسأل الله أن يلهم المسؤولين سواء السبيل لإخراج لبنان من الأزمات التي ترخي بثقلها على أهلنا وأن يرفع عن بلادنا البلاء والوباء.

وكان الرئيس ميقاتي أكد أمام زواره في طرابلس "وجوب أن تفعل الوزارات والإدارات المعنية لا سيما وزارة الاقتصاد لجانها الرقابية لضبط الأسعار المتفلتة خصوصا في شهر رمضان المبارك واتخاذ التدابير الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو في التلاعب بالأسعار، أو في إخفاء السلع المدعومة لبيعها لاحقاً بأسعار مرتفعة".

كما طالب "الجهات المعنية بإيجاد حل سريع لأزمة المياومين في الضمان الاجتماعي الذين يعملون من دون أي مردود مالي، الأمر الذي يتطلب المبادرة الى تثبيتهم".

وكان الرئيس ميقاتي عرض مع زواره في دارته في ميناء طرابلس الأوضاع العامة والشؤون الطرابلسية، حيث إستقبل رئيس جمعية تجار طرابلس فواز الحلوة وأمينها العام غسان الحسامي، اللذين قدما شرحاً للأوضاع الاقتصادية والتجارية في المدينة وللصعوبات التي تواجه التجار في ظل تخلي مؤسسات الدولة عنهم.

كما استقبل نقيب السواقين العموميين شادي السيد الذي عرض له معاناة السائقين العموميين.
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