15
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كنعان: تأخر الكابيتال كونترول فشل حكومي ونبحثه بما يؤمن حقوق المودعين
Lebanon 24
12-04-2021
|
17:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي والنواب: نقولا نحاس، الان عون، سليم عون، ايوب حميد، سليم سعادة، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، هادي حبيش، جورج عقيص، جهاد الصمد، محمد الحجار، سيزار ابي خليل، وهبة قاطيشا، طارق المرعبي، انور الخليل، حسن فضل الله، نزيه نجم، طوني فرنجية، سامي فتفت، رولى الطبش، ابراهيم الموسوي وروجيه عازار، المدير العام للمالية بالوكالة جورج المعراوي، ممثل وزير العدل القاضي جهاد الهاشم، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، عضو جمعية المصارف روجيه داغر، عضو جمعية المصارف شهدان الجبيلي، المستشار القانوني لجمعية المصارف الوزير السابق شكيب قرطباوي والمستشار القانوني لجمعية المصارف المحامي اكرم عازوري.
كنعان
عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان فقال: "بحثنا في رد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقانون الذي صادق عليه المجلس النيابي والمتعلق برفع السرية المصرفية عن موظفي القطاع العام وكل من يتولى منصبا عاما. ورد فخامة الرئيس كان على خلفية عدم استبعاد دور القضاء. واذكر هنا، بأن القانون خرج من اللجان المشتركة واللجنة الفرعية التي كانت برئاستي، من خلال دمج 5 اقتراحات واعطى دورا لمرجعتين، القضاء من جهة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من جهة أخرى. وفي الهيئة العامة للمجلس النيابي، اعتبر الزملاء النواب ان القضاء مسيس ولا ضرورة للحظه، وافضى التصويت الى حذف القضاء من المشروع. وقد أعاده فخامة الرئيس الى المجلس النيابي، بهدف اعادة ادراج القضاء كمرجعية لطلب رفع السرية المصرفية بالاضافة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبنتيجة المواقف التي تنوعت، واكدت عدم الغاء دور القضاء، وفي ضوء المادة 7 من قانون سرية المصارف، وبضوء النقاش الجدي والعلمي وغير مسيس، تشكلت لجنة لاعادة الصياغة تتألف من الزملاء جورج عقيص وهادي حبيش وسليم عون وانور الخليل، على ان تعود الينا خلال اسبوع لبته نهائيا، بما يؤكد رفع السرية المصرفية ودور القضاء من دون اي تشابك بالآراء او اي تسييس، بشفافية مطلقة في ضوء سعي العالم الى اكبر قدر من الشفافية".
اضاف: "لم يسمح النقاش المستفيض ببند رفع السرية المصرفية، ببت اقتراح الاموال المحولة الى الخارج، واقتراح هيئة التحقيق الخاصة وتضارب الصلاحيات بين دور حاكم مصرف لبنان ورئاسته لهيئة التحقيق الخاصة. وسيخصص لهذا الموضوع جلسة لاحقة، الى جانب استكمال بند رفع السرية المصرفية".
وعن الـ"كابيتال كونترول" قال كنعان: "لم تتطرق هذه الجلسة لهذا الموضوع الذي نناقشه في جلسات متلاحقة بعيدة من الإعلام. واطمئن بأن الموضوع على نار حامية، واذكر بأنه لولا اقتراحنا الذي تقدمنا به في ايار 2020، لما كنا امام اقتراح للكابيتال كونترول، بعد فشل الحكومة في التوافق على صيغة وارسالها الى المجلس النيابي. وقد اعدنا صياغة اقتراحنا بناء على ملاحظات صندوق النقد الدولي التي كانت من 8 صفحات. وبالتالي، فالتشاطر في عملية رمي المسؤولية على من يعمل لن يمر ولن نسكت عنه بعد اليوم".
وأكد كنعان أنه "لا يمكن اعتماد كل نظرية تخرج بها المصارف، وهناك حقوق للمودعين، وهو موقف لجنة المال والموازنة منذ اليوم الأول. ومصرون على أن يقر قانون الكابيتال كونترول في شكل متوازن، ونبحث في صيغة تتأمن فيها الحقوق. فهناك اموال حولت الى الخارج، وهناك 3% منها يتم استرجاعه بموجب تعميم مصرف لبنان الرقم 154، وهناك مجالات عدة لن اتطرق اليها بالتفصيل الآن. لكن الأكيد، ان للمودعين حقوق ولا يجوز ان يبقى الموضوع للمتاجرة الاعلامية عند البعض وعند بعض اصحاب النظريات غير القابلة للتطبيق".
واشار الى أن "خيارات عدة تبحث، واقرارها برسم لجنة المال والموازنة، ويجب ان تبحث بجدية وضمير، وليس بعملية نفض اليدين، واعلان عدم القدرة على فعل شيء والتسليم بالامر الواقع. فلم اسلم بحياتي في المجلس النيابي بأي امر حاولوا فرضه، ولن اسلم اليوم".
تابع
الأكثر قراءة
بعد تخطيه أمس الـ 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:02 | 2021-04-12
12/04/2021 09:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت والغاز.. هكذا اصبحت
Lebanon 24
ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت والغاز.. هكذا اصبحت
07:46 | 2021-04-12
12/04/2021 07:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما عممه "التيار الوطني الحر" على كوادره
Lebanon 24
هذا ما عممه "التيار الوطني الحر" على كوادره
08:00 | 2021-04-12
12/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم هذه الرسالة من "وزارة الصحة"
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم هذه الرسالة من "وزارة الصحة"
20:35 | 2021-04-11
11/04/2021 08:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية يفاجئها حبيبها ويطلب يدها في دبي.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية يفاجئها حبيبها ويطلب يدها في دبي.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
11:49 | 2021-04-12
12/04/2021 11:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:32 | 2021-04-12
جنبلاط يحذر من "خطر"... هذا ما قاله
19:22 | 2021-04-12
تراجع بارز في إصابات "كورونا" في لبنان... ماذا عن الوفيات؟
19:14 | 2021-04-12
دياب أحال الى رئاسة الجمهورية مشروع مرسوم تعديل الحدود البحرية
19:03 | 2021-04-12
نقابة الأطباء ودعت مؤسس مستشفى البترون في مأتم مهيب
18:36 | 2021-04-12
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
18:34 | 2021-04-12
لقاء بين "أمل" و "حزب الله".. هذا ما أكد عليه المجتمعون
فيديو
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
15:00 | 2021-04-12
12/04/2021 20:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
12:00 | 2021-04-12
12/04/2021 20:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف وعراك بالأيدي على متن رحلة قبل إقلاعها من اسطنبول.. وفيديو يوثّق ما جرى
Lebanon 24
شجار عنيف وعراك بالأيدي على متن رحلة قبل إقلاعها من اسطنبول.. وفيديو يوثّق ما جرى
10:30 | 2021-04-12
12/04/2021 20:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact