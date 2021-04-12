لبنان

انقلاب فان يقل عسكريين على طريق الضنية الهرمل (صور)

Lebanon 24
12-04-2021 | 17:38
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بسبب تساقط وتراكم الثلوج، انقلب فان، يقل عسكريين في منطقة الضنية الهرمل، دون تسجيل اي اصابات.

 

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