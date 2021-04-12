لبنان

سفير لبنان بالسعودية: بعد تشكيل الحكومة ستعود العلاقات بشكل طبيعي مع المملكة

Lebanon 24
12-04-2021 | 17:54
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كشف سفير لبنان لدى السعودية الدكتور فوزي كبارة، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الست الماضية 600 مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أن السعودية تعد الوجهة الثانية للتصدير من بلاده بعد دولة الإمارات بمعدل 250 مليون دولار سنوياً.

وقال في تصريح صحافي لـ"العربية": "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يهتم كثيراً بالمشهد السياسي بين البلدين، حيث إنه سبق وأن اختصره بكلمة تجسد عمق العلاقات الأخوية وهي متمثلة في "اللبنانيون في قلبي، ولبنان في وجداني"، موضحاً أن الحديث اليوم عن الفتور في العلاقات بين البلدين لا يحمل دلالة واضحة، حيث إن جمهورية لبنان اليوم هي دون حكومة رسمية، كما أن جائحة فيروس كورونا المستجد التي عصفت على العالم اليوم تسببت في تعطيل تنقلات الوفود السياسية الرسمية بين البلدين".

كما تابع كبارة: نحن نعلم أن حكومة رئيس الوزراء المكلف حالياً سعد الحريري، كانت على وشك الانتهاء من توقيع 22 اتفاقية بين البلدين وذلك من خلال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم التحضير لها بشكل جيد، لكن في آخر أسبوع من الانتهاء منها اندلعت المظاهرات، وأصبح من الصعب استكمالها، وأرى بأنه في القريب العاجل بعد تشكيل الحكومة ستعود العلاقات بشكل طبيعي مع السعودية".

المصدر: العربية
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