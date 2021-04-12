اجتماع في وزارة "الشؤون" بحث في ملف عودة النازحين السوريين

عقد اجتماع في وزارة الشؤون الإجتماعية، بدعوة من وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسور رمزي المشرفيه، حضره إلى جانبه وزيرا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي وشربل وهبة، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، العميد وليد عون والرائد محمد وهبة عن المديرية العامة للأمن العام، بالإضافة إلى عدد من المستشارين والتقنيين، وبحث المجتمعون في ملف عودة النازحين السوريين.وتطرق الإجتماع إلى وضع خطوات عملية لقرارات مجلس الوزراء بغية تنفيذ خطة الحكومة لعودة النازحين بالتنسيق بين الوزارات المعنية والأمن العام اللبناني، بالإضافة للمجتمع الدولي وخصوصا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.واتفق المجتمعون على وضع آلية لإحصاء شامل للنازحين السوريين في لبنان كخطوة أساسية لتنظيم ملف النزوح. كما بحثوا في العوائق التي تحول دون تحقيق عودة النازحين، وأبرزها: عدم استحواذ أكثر من 80% من النازحين للأوراق النظامية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 73% من الولادات من دون تسجيل، مما يشكل انتهاكا لحقهم في الإنتماء لوطنهم، ويهدد الأمن الإجتماعي نتيجة وجود عشرات الآلاف من مكتومي القيد.