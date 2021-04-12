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لبنان
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
Lebanon 24
12-04-2021
|
18:36
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أوقفت شعبة المعلومات في محلة صبرا، مرتكب جريمة القتل المروعة يوم السبت الماضي، حيث تم العثورعلى أطراف ضحية داخل حقيبة في بيروت - شارع الاستقلال.
وتبين ان القاتل هو زوج الضحية وهما من الجنسية البنغلادشية، والتحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص.
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