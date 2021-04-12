الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته

أوقفت شعبة المعلومات في محلة صبرا، مرتكب جريمة القتل المروعة يوم السبت الماضي، حيث تم العثورعلى أطراف ضحية داخل حقيبة في بيروت - شارع الاستقلال.

وتبين ان القاتل هو زوج الضحية وهما من الجنسية البنغلادشية، والتحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص.