لبنان

ابراهيم التقى دبور: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

Lebanon 24
12-04-2021 | 20:01
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التقى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مساء اليوم، سفير دولة فلسطين اشرف دبور.

وتم خلال اللقاء، بحسب بيان للسفارة، "البحث في الاوضاع الفلسطينية وبخاصة المحاولات الاخيرة الجارية من بعض الجهات المشبوهة الهادفة الى انهاء حق العودة، استمرارا لمشروع ما سمي بصفقة القرن والذي ما زال يراود طموحات واجندات البعض".

واكد اللواء ابراهيم "حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقه بتقرير مصيره بنفسه وفق ما اقرته القوانين الدولية ذات الصلة".

كما تطرق اللقاء الى "الاوضاع الصحية في المخيمات في ظل جائحة كورونا، حيث اثنى اللواء ابراهيم على الجهود والمبادرات التي تقوم بها الطواقم الطبية الفلسطينية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، لمواجهة الجائحة والتطور الملحوظ للقطاع الصحي الفلسطيني".

 

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