لبنان

جولة لمراقبي حماية المستهلك في جرد القيطع... وتسطير محاضر ضبط بالمخالفين

Lebanon 24
12-04-2021 | 20:27
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد قاموا، بمؤازرة دورية من مكتب حلبا في مديرية أمن الدولة في محافظة عكار، بجولات شملت محطات الوقود ومحلات بيع الاعلاف، في منطقة جرد القيطع، ابتداء من مفترق بلدة ببنين حتى بلدة فنيدق. وتبين أن قسما كبيرا من المحطات لا وقود في خزاناتها، في حين تبين أن عددا قليلا من المحطات لم ينفذ مخزونها من المحروقات، وأحجم اصحابها عن بيع مادتي البنزين والمازوت، فتم تنظيم محاضر ضبط عدة بحق المخالفين.

وعن محلات بيع الاعلاف، فالموضوع قيد التدقيق في الفواتير التي تم الحصول عليها من اصحاب هذه المحلات، وسيبنى على الشيء مقتضاه، في حال تبين أي مخالفات.
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