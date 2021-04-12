لبنان

حاول قتل عسكريين وتاجر بالأسلحة.. مطلوب خطير بقبضة الجيش

Lebanon 24
12-04-2021 | 20:34
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 12 / 4 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عاريا المدعو (ب.م) الذي كان يستقلّ حافلة نقل عمومية بهدف تمويه تنقلاته، وهو مطلوب بمذكرات توقيف بجرائم تجارة المخدّرات وترويجها، إطلاق نار باتجاه آليات عسكرية ومحاولة قتل عسكريين، تزوير، تجارة أسلحة ونقل أعتدة عسكرية وذخائر، تأليف عصابة سلب مواطنين بقوة السلاح وفرض خوات على المحلات، إضافة إلى سرقة سيارات وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية بالتعاون مع عدد من المهرّبين. وقد ضُبط بحوزته مسدس حربي وكمية من المخدّرات.


بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

 

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