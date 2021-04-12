لبنان

حريق في مبنى في الاشرفية وإخلاء السكان

Lebanon 24
12-04-2021 | 20:37
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ، أنه بتاريخ يوم الاثنين الواقع فيه 12 نيسان 2021 وعلى إثر مكالمة هاتفية وردت الى غرفة عمليات فوج اطفاء بيروت تفيد عن نشوب حريق منزل في منطقة الاشرفية، توجهت فرقة الاطفاء تواكبها سيارة اسعاف وصهريج مياه للدعم، وفور وصولهم كانت ألسنة النيران والدخان الكثيف يتصاعدان من شرفات ونوافذ المنزل، بالسرعة اللازمة عملت فرقة الاسعاف على اخلاء المبنى من السكان حفاظاً على سلامتهم، حيث كانت فرقة الاطفاء تعمل في هذا الوقت على اخماد النيران المندلعة في المنزل حائلين دون امتدادها على باقي الشقق في المبنى، وقد أدى الدخان الكثيف المتصاعد الى حالة اختناق سيدة مسنة تبلغ من العمر تسعون عاماً وسيدة ثلاثينية من التابعية الاثيوبية تم نقلهما الى مستشفى الروم لتلقي العلاج وهما بصحة جيدة، فيما اقتصرت أضرار الشقة على  الماديات، وبعدها قام رجال الفوج بعملية تبريد المكان وتأمينه منعاً من تجدد النيران .
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