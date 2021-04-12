بو عاصي: حزب الله ليس حزبا لبنانيا

راى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي انه" من السهل عودة حزب الله الى ايران من ان يعود إلى لبنان"، مشيرا الى "انه ليس حزبا لبنانيا".

وقال:"حزب الله نشأ فكره في مصر كاخوان مسلمين ثم اصبح حزب الدعوة الاسلامية في العراق ثم دخلت عليه فكرة ولاية الفقيه ثم زرع الحرس الثوري الايراني حزب الله في لبنان".

وفي خلال حلقة عن ذكرى الحرب الاهلية ستعرض الليلة في الساعة ١١.٠٥ بتوقيت بيروت عبر قناة "الحرة" مع الاعلامية ليال الاختيار قال :" اكيد اصبح لدى حزب الله مناصرين في لبنان واليوم لديه ناس يدعمونه ولكن الناخب يعطي الحق للموظف عند الشعب وهو النائب ليراقب عمل الحكومة ويشرع ولكن لا يحق للناخب ان يشرع ١٠٠ الف صاروخ ولا ان يشرع السلاح."