لبنان

فرنسا: لن نتردد بالعمل ضد المسؤولين اللبنانيين الذين تخلوا عن المصلحة العامة

Lebanon 24
12-04-2021 | 21:07
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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس "لن تتردد بالعمل ضد من تخلى من المسؤولين اللبنانيين عن المصلحة العامة".

وقالت الخارجية الفرنسية لـ"سكاي نيوز عربية": "أوضح رئيس الجمهورية ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، للمسؤولين اللبنانيين الرئيسيين، أن فرنسا لن تتردد في العمل ضد من تخلوا عن المصلحة العامة لمصالحهم الشخصية".

وشددت الخارجية على أن فرنسا على اتصال بجميع شركائها، لا سيما داخل الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع مقترحات محددة لتحقيق هذا الهدف".
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