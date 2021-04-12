مذكرة حول دوام الثانويات والمدارس الرسمية في رمضان.. إليكم التفاصيل

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب المذكرة رقم 7/م/2021 حول دوام الثانويات والمدارس الرسمية في شهر رمضان المبارك خلال فترة التعلم عن بعد، وجاء فيها: "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وبعد صدور مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2021 تاريخ 31/3/2021 والمتعلقة بدوام شهر رمضان المبارك، وتاميناً لحسن سير اعمال التعلم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية ، ولحين العودة الى التعلم المدمج، يطلب من جميع مديري المدارس والثانويات الرسمية الالتزام بما يلي :أولا : تحدد مدة حصة التدريس في جميع المدارس والثانويات الرسمية ب 40 دقيقة طيلة شهر رمضان المبارك.ثانيا: يحدد دوام الاعمال الادارية لمديري المدارس والثانويات الرسمية والجهاز الإداري المواكب ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عشرة ظهراً، وذلك لحين العودة الى التعلم المدمج ، وخلال أيام الحضور المحددة في القرارات السابقة.ثالثا: يبدأ التدريس في المدارس التي تعتمد دوام بعد الظهر اعتباراً من الساعة 13:30 وينتهي كحد اقصى في الساعة 17:30 مساءً.إن وزير التربية والتعليم العالي ، يتقدم من جميع مديري وافراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات الرسمية بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".