مقدمات نشرات الاخبار المسائية

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"الوضع المحلي عشية شهر الصيام ضاغط معيشيا والعائلات تحتسب كلفة الإفطار والنتيجة فضيحة..حكوميا لا شيء جديد بانتظار زيارة الرئيس سعد الحريري للفاتيكان وموسكو..والبارز هذا النهار إعلان وزير الاشغال والنقل عن توقيع مرسوم التفاوض حول الغاز والنفط البحري..الى ذلك تتجه الانظار الى زيارة دايفيد هيل لبيروت بعد غد الاربعاء وما ستحمله من تحذيرات ونصائح خصوصا أنها تاتي بالتنسيق مع الجانب الاوروبي والفرنسي تحديدا.ميدانيا معيشة اللبناني الى المزيد من التدهور وكل يوم توثق مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لاشكالات في السوبرماركات والافران والمشهد يكون مبكيا لان اللبناني لم يعتد في حياته على هذا الامر حتى في عز الحرب اللبنانية فالجوع يطرق الابواب واليكم ما حصل اليوم أمام أحد الافران في صور.===========================* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"إبتعدوا من طريق الدون كيشوت...في جمهورية الخواء تتواصل معارك طواحين الهواء....معارك لا رابح فيها... والخاسر الأكبر سيكون الوطن ومن بقي من ناسهمعارك لا تفقه من أهمية تأليف حكومة إنقاذ سوى لغة الحسابات الخاصة و الحصص و التعطيل...معارك تعطل كل المبادرات وتفتح بديلا من القنوات ثلاث جبهات... وربما تعلن الحرب لاحقا على ظلهامعارك لا تولد سوى المزيد من الأزمات بدلا من توليد الكهرباء...معارك تنقب خارج الإطار المرسوم عن براميل من الإفتراءات السوداء بدلا من تحمل فشل أصحابها في المسؤوليات...معارك تعبث بكل الثوابت وتخلط أوراق الواقع المر بأضغاث أحلام باتت تحتاج إلى يقظة عاجلة لأنه أقل ما يقال فيها بعد التجربة:يا حلاوة.الفرصة تقلصت بأيدي من يحتاج إليها ولكنها لم تتبدد بالكامل... المبادرة مازالت على الطاولة... لا تسقطوا الوطن...وهم سياسة الجمل بما حمل عفا عليها الزمن...هذه نصيحة لوجه الله... خذوا الجمل... وليشارك الجميع في رفع الحمل الثقيل عن صدر لبنان... لكي يستطيع أن يتنفسا لإنعاش يبدأ من تأليف الحكومة،فعلا... مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة إنما المطلوب واحد.واليوم رأت حركة أمل أن السلطات التنفيذية المعنية تتلكأ عمدا عن تحمل المسؤوليات اتجاه المواطنين وتتلهى بل تهرب من الاستحقاقات الحياتية المباشرة للناس ومن الرد على التحديات الوجودية التي بات اللبنانيون يعانون منها بالهروب إلى طرح عناوين كبرى وأخذ لبنان بمصير شعبه رهينة لأوهام متضخمة حول مصير سياسي لهذا الشخص أو ذاك، ولهذا الطرف أو ذاك.ومن روحية شهر رمضان أكدت الحركة في بيان لمكتبها السياسي أن تأخير بل تعطيل ولادة الحكومة هو شأن يصل إلى حد الخيانة للبنانيين مشددة على ضرورة السير بالتدقيق الجنائي الشامل لمصرف لبنان وكل الوزارات والمؤسسات والمجالس وتحديد المسؤوليات وإتخاذ الإجراءات اللازمة كما لفتت إلى اهمية الحفاظ على حقوق لبنان كاملة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية دون التنازل عن أي نقطة ماء كما نادى دوما الرئيس بري.في الشأن الحكومي أيضا دعوة مشتركة من قيادتي حركة أمل وحزب الله لإنجاز التشكيلة الحكومية في أسرع وقت ممكن لما يوفره هذا التشكيل من فرصة للاضطلاع بقضايا الناس وهموم المواطنين مع التأكيد على ضرورة دعم كل الجهود المبذولة في هذا السبيل لا سيما مبادرة الرئيس بري التي تشكل مخرجا ممكنا يرضي كافة المكونات التي تعمل على خط التشكيل.=======================* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"رمضان كريم للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا...عين على جنوب لبنان... عين على نطنز في إيران... وعين على فيينا... كأن الملفات الثلاثة مرتبطة ببعضها...لبنان باشر خطوات الألف ميل في المنطقة التي يطالب بها في الخلاف مع إسرائيل... التوقيع الوزاري على المرسوم أنجز ورفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رئيس حكومة تصريف الأعمال رفعه عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية حيث يوقعه رئيس الجمهورية ويعيده إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيوقعه رئيس الحكومة، أما موافقة مجلس الوزراء فتتم لاحقا في جلسة لمجلس وزراء في حكومة غير مستقيلة، ويكون ذلك على سبيل التسوية.حيال هذه الخطوة اللبنانية، ماذا سيكون عليه الموقفان الإسرائيلي والأميركي؟ الموقف الأميركي سيحمله ديفيد هيل فيما الموقف الإسرائيلي لم يتضح بعد.العين على نطنز في إيران، السلطات الإيرانية وصفت الحادث بأنه "إرهاب نووي"، قائلة إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات ضد الجناة... إيران اتهمت إسرائيل بالقيام بالعملية... في الموازاة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلن، فيما وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يقف إلى جانبه، "لن أسمح لإيران أبدا بامتلاك القدرة النووية لتنفيذ هدف الإبادة الجماعية والقضاء على إسرائيل".في السياق عينه، مصادر استخباراتية قالت إن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ عملية تخريبية ناجحة في موقع نطنز، وهذه العملية ستعيق على الأرجح أعمال التخصيب هناك لعدة أشهر.العين على فيينا، هل ستؤثر عملية نطنز على محادثات فيينا؟ الخارجية الأميركية رفضت التعليق على ما إذا كان حادث نطنز سيؤثر على المحادثات المقرر استئنافها هذا الأسبوع.===================* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"بورصة اللحوم تسابق الدولار، ورغيف الخبز ملتهب وكذلك الخضار، والناس على ابواب الشهر الفضيل، ولا من يردع متلاعبا او يقترح حلا . لكن القادمين في الشهر الكريم على رب رحيم لن يتركوا، كما لن يتركهم من هو منهم ومعهم من اهل المسؤولية كما اهل الخير..وتحسسا بالمسؤولية تجاه اهلهم وتنسيقا للمواقف في مختلف الملفات، كان اجتماع قيادتي حزب الله وحركة أمل اليوم. اجتماع حضره عن حزب الله رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا وعن حركة امل رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الفوعاني ومسؤول الاعداد والتوجيه احمد بعلبكي، بالاضافة الى قيادتي التنظيمين في الاقاليم والمناطق. وبمنطق الشعور بما آلت اليه اوضاع البلاد كانت دعوة القيادتين الى ضرورة انجاز تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن، لما يوفره هذا التشكيل من فرصة للاضطلاع بقضايا الناس وهموم المواطنين، وضرورة دعم كل الجهود المبذولة في هذا السبيل لا سيما مبادرة الرئيس نبيه بري التي تشكل مخرجا ممكنا يرضي كافة المكونات..بخطوة ترضي موقعه الوطني كان توقيع وزير الاشغال العامة ميشال نجار على تعديل مرسوم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، فرسم حدا للاجتهادات والتأويلات، واكد ان لا تعديل في المواقف الوطنية بوجه الاطماع الصهيونية.وحماية لمصالح لبنان وحقوقه السيادية برا وبحرا وجوا، أتبع توقيع الوزير نجار بتوقيع وزيرة الدفاع زينة عكر، مؤكدة ان ما قدمه الجيش من دراسة لتعديل الحدود يشكل مسؤولية وطنية تحتم على الجميع التعاون لإتمامه وفق القوانين الدولية والعمل على إنجاحه.بنجاح اتم الجيش اليمني حلقة جديدة من ردوده على العدوان السعودي الاميركي، فطالت الطائرات اليمنية منشآت ارامكو النفطية في غير مكان من المملكة، مع تاكيد الجيش اليمني ان على اهل العدوان الاستعداد للمزيد من الهجمات.في منشآت نطنز النووية الايرانية هجوم ارهابي ببصمات صهيونية، اصاب المنشأة دون ان يعطل عملها، فحملتها الجمهورية الاسلامية رسالة للصهاينة بان الرد على هذا التمادي لن يطول ، وللدول المفاوضة ان مثل هكذا هجمات ستزيد مواقف الجمهورية الاسلامية ثباتا على حقها النووي السلمي.=======================* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"الحدث اليوم توقيع وزير الاشغال العامة على مرسوم تعديل الحدود البحرية. أما الحدث كل الأيام، إذا كنا فعلا نرغب بالإصلاح، فينبغي أن يكون مسار التدقيق الجنائي، الذي بات رمزا للقضية الإصلاحية في لبنان.ففي موضوع مرسوم التعديل، وفي انتظار الخطوة التالية، وقع الوزير بعد تردد عزاه هو إلى وقت احتاجه لدرس الموضوع من الزاوية العلمية… وإثر حملة سياسية وشعبية وإعلامية، اعتبرها الوزير موجهة ضد تيار المردة والنائب السابق سليمان فرنجية.أما في موضوع التدقيق الجنائي، الذي يشكل ملاذا أخيرا للناس الذين فقدوا اموالهم، وشرطا جوهريا لصندوق النقد الدولي ودول مؤتمر سيدر، وأساسا للمبادرة الفرنسية، فتشديد على عدم جواز تجميد تنفيذ عقده إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، لأن قرار مجلس الوزراء قائم ونافذ ولا يحتاج الى حكومة جديدة لإعادة اقراره… ‏وإذا كان من ربط للتدقيق بالحكومة الجديدة، فهو من باب وجوب التزامها باستكماله، بعد تعهدها بذلك في بيانها الوزاري.‏وفي هذا السياق، تشدد أوساط التيار الوطني الحر على أن لا أولوية تتقدم على التدقيق الجنائي بوصفه جوهر العملية الاصلاحية، فلا دعم من الخارج بلا إصلاحات… وحتى تلبية أولويات الناس بات منطلقها التدقيق.وفي كل الأحوال، تتابع الأوساط، لم يعد التيار الوطني الحر وحده إلى جانب رئيس الجمهورية في هذه المعركة، بل ان الغالبية المطلقة من اللبنانيين تقف إلى جانبه بصرف النظر عن مواقف الأحزاب.يبقى أخيرا موضوع الحكومة الجديدة، وما أثير اليوم عن إعادة تحريك مبادرات داخلية معينة، ما يعني أن الأبواب ليست موصدة على مزيد من الحوار، الذي يجب أن ينطلق، كما منذ اليوم الأول، من ثلاثية حفظها الجميع عن ظهر قلب: أولا الدستور، وثانيا الميثاق، وثالثا المعايير الموحدة التي تساوي بين الناس… وكل ذلك على خلفية مشروع واضح محدد بالأهداف والمهل الزمنية للتنفيذ.ومن دون كل ذلك، لا حكومة ولا إنقاذ بل تمديد لماض أسس للحاضر الأليم، ويمهد لمستقبل أسوأ.===================* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"هذه المشاهد من صور جل البحر اقتطع منها وابل الأعيرة الكلامية العابرة من فوق الحياء .. والأجدى أن يوجهها المتعاركون على الرغيف الى من حرموهم الرغيف الى قيادات لا تضحك لرغيف الحل الساخن وتقضي ايامها في جدل على ثلث معطل.. وحكومة زائد واحد ..وحقوق وميثاقيات ومفردات باتت شبهة جنائية بحد ذاتها المعارك على أبواب الأفران ومحطات الوقود مستمرة.. لكن المعارك الأشرس هي في حروب بين الزواريب السياسية بحيث توسعت دائرة الاشباكات على كل المحاور ومهدت لشهر صوم خال من الدسم الحكومي.ويفتتح الرئيس سعد الحريري شهره الفضيل بزيارة الرفاق في موسكو على توقيت جولات ديفيد هايل في بيروت الآتي على متن زورق الترسيم البحري مع فلسطين المحتلة. واحتفالا باسقباله أطلقت المدفعية اللبنانية طلقتين على وزن توقيعين لوزيري الاشغال ميشال نجار والدفاع زينة عكر على المرسوم الذي صار شهيرا حامل الرقم 6433، ورأى وزير الأشغال أن الحملة التي شنت عليه كانت ظالمة وأن المقصود بها الخط السياسي الذي ينتمي اليه وهو المردة فيما أعلنت الوزيرة عكر في أثناء التوقيع أن عملنا هو حماية مصالح لبنان وحقوقه السيادية برا وبحرا وجوا ومع توقيعي عكر ونجار أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء أن الرئيس حسان دياب أحال إلى رئاسة الجمهورية كتابا يتضمن موافقة رئيس الحكومة على المرسوم المتعلق بتعديل الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة.ومسار المرسوم اصبح الآن على خط بعبدا بحيث يصبح إمضاء رئيس الجمهورية شبه محسوم وهو يبدي في كل مناسبة حرصه على حق لبنان في النفط والغاز .. إلا إذا ظهرت عوارض التدخل لدى المستشارين العاملين على خطوط عرقلة مراسيم التأليف وهؤلاء انتقدهم اليوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وخص بالذكر المستشار الأول سليم جريصاتي والذي وصفه "بفيلسوف الفتاوي الغلط " وقال جنبلاط : إنهم يفتشون عن نظرية دستورية جديدة لإلغاء سعد الحريري و" ما بتمشي.. هيك مركب البلد والحريري زعيم السنة".والى أن تمشي الحكومة .. يمشي أولاد البلد .. ويطلبون الهجرة إذ سجلت سفارة غربية واحدة في بيروت ما يزيد على مئة وثلاثين ألف طلب هجرة والمهاجرون بمعظمهم يشاركون في الخارج بنهضة المدن ومشاريعها التنموية والحيوية وبينها ما كشفت عنه دولة الامارات أخيرا عن تحميل أولى حزم الوقود النووي من محطة "براكة" للطاقة النووية بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة والى أبناء دولة الإمارات فقد أسهم لبنانيون في صنع هذه الطاقة..والأبعد من الصناعة النووية السلمية لغة التخاطب "السليمة " بين مسؤولين إماراتيين 2) فالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي يغرد قائلا إن هذه المحطات هي قصة نجاح دولة الإمارات.. ولم تكن لتتحقق لولا رؤية حاكم دبي محمد بن راشد . ويتبادل الطرفان إعادة التغريدات من دون انتزاع حصص وإعلان نسب وادعاء تمثيل. وعلى نقيض التخاطب السلمي في دولة الامارات فإن أكثر العبارات احتراما للاخر هي أن يقول رئيس الجمهورية عن رئيس حكومة مكلف: كذاب. وأن يدعو اللبنانيين الى ان " يهاجرو " او ان يستبقيهم على مائدة عامرة في جهنم .======================* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"الملف الحكومي يتراجع بدلا من أن يتقدم. فالاتصالات مقطوعة نهائيا بين بعبدا وبيت الوسط. والجمود القاتل، سيحمل رئيس الحكومة المكلف على معاودة جولاته الى الخارج. وقد تأكد انه سيزور موسكو في الايام المقبلة كما اعلن وزير خارجية روسيا، فيما يستعد لبنان لاستقبال وكيل وزارة الخارجية الاميركية ديفيد هيل الاربعاء المقبل.توازيا، ملف ترسيم الحدود البحرية شهد تطورا بارزا اليوم تمثل في توقيع وزير الاشغال العامة ووزيرة الدفاع على المرسوم 6433 معدلا, وبعد موافقة دياب احالته الامانة العامة لمجلس الوزراء على رئاسة الجمهورية لاخذ الموافقة الاستثنائية عليه من الرئيس عون.الموقف اللبناني اثار غضب اسرائيل، اذ اعلن وزير الطاقة الاسرائيلي ان لبنان يفضل نسف المفاوضات على ما يبدو وان اللبنانيين يعرقلون انفسهم مرة تلو الاخرى.وقد علمت ال "أم تي في" ان السفيرة الاميركية ابلغت الجانب اللبناني ان اسرائيل ستوقف المفاوضات في حال تعديل المرسوم، وان اميركا ستوقف وساطتها بين الجانبين في هذه الحال.على صعيد التدقيق الجنائي، التيار الوطني الحر وحلفاؤه في محور الممانعة, شنوا حملة الكترونية على البطريرك الراعي على خلفية ما قاله في عظته امس من ان الحكومة يجب ان تشكل قبل التدقيق. فلماذا يبدو تأليف الحكومة عند بعض الاطراف وكأنه آخر همومهم؟ الا يعني هذا الامر انهم يريدون استمرار الفراغ وزيادة الاهتراء تحقيقا لاحلام وطموحات معينة؟ وهل بخلق معارك متوهمة والهرب الى الامام تعالج امور بلد على شفير الهاوية والافلاس وشؤون شعب اضحى إما برسم الفقر او برسم الهجرة؟