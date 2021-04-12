لبنان

سقط داخله وسط الظلام.. مواطن يقع ضحية غطاء "ريغار" مسروق (فيديو)

Lebanon 24
12-04-2021 | 23:04
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادثة سقوط رجلٍ داخل "ريغار صرف صحي" في منطقة الجناح في بيروت.

وكان غطاء هذا الريغار قد سُرق من مدة، وبقي مكشوفاً حتى الآن، وهي ظاهرة تتكرر بشكل مستمر في العديد من المناطق اللبنانية، خصوصاً على الأوتوستراد والطرقات السريعة.

سقوط رجل داخل ريغار صرف صحي في الجناح سوق الروشة ببيروت.. علما ان الريغار تمت سرقته منذ مدة.. يوميات القعر في لبنان... من صفحة @lebprotests

pic.twitter.com/b7bw1NqcLQ

 

 

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