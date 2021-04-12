تغريدة من الأحدب باتجاه وزير الداخلية.. هذا ما قاله

غرد النائب السابق مصباح الاحدب عبر "تويتر" قائلاً: "‏ان خلافات اهل السلطة على الحصص تهدد الشعب في لقمة عيشه والوطن في استقراره، ونرى ان وزير الداخلية يعلن باستمرار عن وجود مجموعات مسلحة في الشمال تهدد الامن من دون ان يتخذ أي خطوة لمعالجة الموضوع".