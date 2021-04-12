"إنذار" مباشر من الخارجية الفرنسية للمسؤولين اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن باريس "لن تتردد بالعمل ضد من تخلى من المسؤولين اللبنانيين عن المصلحة العامة".وقالت الخارجية الفرنسية: "أوضح رئيس الجمهورية ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، للمسؤولين اللبنانيين الرئيسيين، أن فرنسا لن تتردد في العمل ضد من تخلوا عن المصلحة العامة لمصالحهم الشخصية".وشددت الخارجية على أن فرنسا على اتصال بجميع شركائها، لا سيما داخل الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع مقترحات محددة لتحقيق هذا الهدف.