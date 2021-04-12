لبنان

عراجي: تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد وإلّا سنغرق جميعاً

Lebanon 24
12-04-2021 | 23:58
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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:  "اللبناني لم يعد قادر على الذل أكثر. خلافات أمام الأفران وداخل السوبرماركت وأمام محطات البنزين الذي تباع بـ(60)الف ليرة ببعض المحطات، بعض المستلزمات الطبية تباع بأسعار خيالية والمواد الاستهلاكية عشية رمضان ارتفعت، الجرائم والسرقات ارتفعت".

وختم: "تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد وإلّا سنغرق جميعاً".
 
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