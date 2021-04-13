لبنان

اتّساع الهوّة بين عون والبطريرك الراعي

Lebanon 24
13-04-2021 | 00:01
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أكّدت مصادر سياسية بارزة لـ "السياسة" الكويتية أن "اعتبار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطراس الراعي الحكومة أولوية على ما عداها، يكشف اتساع الهوة مع رئيس الجمهورية، بعدما وصلت بكركي إلى قناعة أن العهد وفريقه السياسي، يتحملان مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة لمصالح شخصية، على حساب مصلحة البلد والناس، في وقت قدم الرئيس المكلف سعد الحريري كل التسهيلات اللازمة من أجل الإسراع في تأليف الحكومة التي طال انتظارها"، مشيرة إلى أن "موقف البطريرك الراعي، تركت استياء لدى الرئيس عون".
المصدر: السياسة الكويتية
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