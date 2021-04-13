لبنان

حزب يوسّع دائرة خدماته

Lebanon 24
13-04-2021 | 01:19
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وسَّع حزب نافذ دائرة خدماته الاجتماعية والمعيشية لتشمل فئات تدور في فلكه، وليس من المناصرين المباشرين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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