لبنان

روسيا تنتظر الحريري في الأيام المقبلة

Lebanon 24
13-04-2021 | 01:40
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان روسيا تنتظر زيارة الحريري في الأيام المقبلة‪.‬ وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة سيتم أيضًا استقبال ممثلين آخرين للقوى السياسية الرئيسية  اللبنانية في موسكو‪.‬ وسنحثهم على إدراك مسؤوليتهم تجاه شعبهم وتجاه بلدهم وتشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني‪"‬. وقال لافروف ان "موسكو تعتقد أن الأزمة في لبنان لا يمكن حلها إلا من قبل أبناء البلد أنفسهم، بمشاركة جميع الفئات السياسية والعرقية والطائفية من دون أي وصفات مفروضة من الخارج، حتى في ظل الوعد بنوع من المساعدة المالية".
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