سعر قلم الحمرة بـ80 ألفاً.. الأزمة "تحفر" في وجوه اللبنانيات: كوني جميلة ولا تصرفي!

كتب رضا صوايا في "الأخبار": عاملون في أكثر من متجر يؤكدون أن الطلب على مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة الفاخرة تراجع بشكل كبير، فيما حافظت علامات أخرى على نسبة من المبيعات بعدما اعتمدت سعر صرف للدولار أقل من سعره في السوق الموازية. إلا أن المؤكد أن «غالبية المنتجات التي تُطلب اليوم لم تكن النساء تفكر في شرائها في الماضي، أو أقله ليس بهذه النسب، خصوصاً من ينتمين إلى الطبقة الوسطى وما فوق»، بحسب مديرة أحد محال بيع أدوات التجميل، مشيرة الى أن «سعر قلم الحمرة لبعض العلامات المتوسطة ارتفع من 20 - 25 ألف ليرة الى 70 - 80 ألفاً، لذلك زاد الإقبال على ماركات برازيلية وأخرى محليّة». وإلى الأزمة الاقتصادية، فإن لفيروس «كورونا»، بالتأكيد، دوراً في هذا التراجع الحاد مع إلغاء معظم المناسبات والحفلات والأعراس. أضف الى ذلك أن «الكمامة وفرت الحاجة إلى الحمرة ومساحيق التجميل، إلا في المنطقة التي لا تغطيها من الوجه».

الأزمة انسحبت على مراكز التجميل بعدما «سقطت مقولة أن اللبنانية تضحي بكل شيء للعناية بنفسها»، بحسب صاحب مركز تجميل Helena Touch في جبيل رائد طربيه. ويضيف: «الوضع كارثي. كثيرات ممن كن يقصدننا مرتين أسبوعياً لم نعد نراهن إلا مرة كل ثلاثة أسابيع». وهو «أمر مفهوم، لأن كلفة تصفيف الشعر إضافة إلى العناية بالأظافر والـ Makeup تضاعفت 3 مرات من 150 ألف ليرة إلى 500 ألف. صبغة الشعر التي كانت تكلف 60 ألف ليرة تبدأ كلفتها اليوم من 250 ألفاً».

الارتفاع الهائل في أسعار المنتجات العالميّة شجع شركات محليّة على الاستثمار في هذا المجال وتقديم بدائل بأسعار تنافسية «تقل بنسبة 70% وبدأت تلقى رواجاً»، بحسب طربيه الذي أطلق علامته الخاصة نهاية العام الماضي. فزجاجة العطر المتوسطة الحجم من صنع Armani أو Lancôme أو غيرها لا تباع بأقل من مليون ليرة، «فيما الزجاجة التي نصنعها يصل سعرها الى 300 ألف ليرة».

لكن، من جهة أخرى، نشطت تجارة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة «المقلدة بحرفية عالية ويصعب على كثيرين تمييزها عن الأصلية. وما يزيد من صعوبة كشفها أنها تباع بأسعار قريبة من أسعار الأصلية».