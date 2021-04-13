ديفيد هيل في بيروت "مستكشفا".. فماذا عن لقائه باسيل؟

كتبت "نداء الوطن": زيارة الموفد الأميركي ديفيد هيل إلى بيروت"ذات طابع استكشافي" عشية مغادرة منصبه في الخارجية الأميركية، ومن المستبعد أن ينتج عنها أي "حل أو حلحلة لموضوع التفاوض الحدودي بين لبنان وإسرائيل".

وحول الملف الحكومي، لفتت المصادر إلى أنّ "التوقعات لا تخرح عن سياق أن يحمل هيل معه موقفاً أميركياً لا يختلف عن المواقف السابقة الداعية الى تشكيل حكومة تحظى بالمصداقية من الاخصائيين وتبدأ في تنفيذ البرنامج الاصلاحي المطلوب من المجتمع الدولي وصندوق النقد"، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ الأنظار تتجه إلى إمكانية أن يلتقي هيل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، خصوصاً وأنّ الأخير يسعى عبر عدة قنوات إلى تأمين عقد مثل هذا اللقاء أسوةً باللقاء المطول بينهما في منزله في البياضة عام 2019، أقله عبر استدراجه للبحث في مستجدات ملف الترسيم الحدودي"، لافتةً الانتباه في المقابل إلى أنّ "لقاء البياضة عُقد قبل فرض عقوبات أميركية على باسيل، وبالتالي من المستبعد أن يقدم هيل على زيارة شخص مدرج على قوائم عقوبات بلاده"، وذكّرت في هذا الإطار بأنّه زار بيروت غداة انفجار المرفأ "على مدى 3 أيام من دون أن يدرج باسيل على جدول لقاءاته".