"سيضغط لتأليف حكومة".. هذه كل تفاصيل زيارة هيل

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، أن وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ديفيد هيل، سيزور بيروت من 13 إلى 15 نيسان لعقد اجتماعات مع مجموعة من القادة اللبنانيين.وأوضح البيان أن "هيل سيؤكد مخاوف أميركا من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد والمأزق السياسي الذي يساهم في تدهور الوضع".وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن هيل "سيضغط على المسؤولين اللبنانيين وقادة الأحزاب للالتقاء وتشكيل حكومة قادرة وملتزمة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية حتى يتمكن الشعب اللبناني من تحقيق كامل إمكاناته".