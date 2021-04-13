"روحو اقنعو عيلتو وصهوراتو قبل ما تطلبو من الناس يقتنعو"

جرى نقاش بين مجموعة اعلامية من مختلف التوجهات السياسية، ومنهم اعلاميون من الفريق العوني، بشأن التعاطي الاعلامي الراهن مع عهد العماد ميشال عون وفريقه السياسي.

بعض النقاشات اعتبر "ان هناك تحاملا قويا على العهد عبر تحميله وزر 30 سنة من التسيب السياسي والمالي"، فيما اعتبر البعض الاخر "ان واقع الناس هو خير دليل ان عون هو المسؤول الاول عما وصلت اليه الامور ".

كما دخل النقاش في "موضوع اتفاق الطائف وانعكاساته على كيفية ادارة البلاد ودور رئيس الجمهورية وصلاحياته".

واحتد النقاش بشكل كبير عندما انبرى "اعلاميو العهد" بتوجيه الاتهامات الى اعلاميين في موقع الكتروني بارز قائلين "بتكتبو عن الرئيس بالعاطل لانو نظيف ومش متلكن. احكو شو ما بدكن بس نحنا وغيرنا ما رح نقراكن". فكان رد احد الاعلاميين بكل بساطة "بتحداكن تلاقو مقال واحد عم يشيد بالعهد، لانشرلكن ياه عسطوح بيروت حتى. قبل ما تعصبو وتقنعونا انو العهد منيح، روحو اقنعو عيلتو وصهوراتو اللي صاروا بعاد عنو وكل واحد منن بيحكي عنو وبينتقدو".