لبنان

امل وحزب الله: هل تكون الثالثة ثابتة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-04-2021 | 08:30
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بعد اجتماعين مصغّرين سابقين لم ينجحا في تبديد التباينات بينهما في مقاربة المسائل المطروحة، ما انعكس حملات مستعرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقد امس اجتماع لقيادتي حزب الله وحركة أمل ادرجته مصادرهما بانه جاء انطلاقا من "تحسسهم بالمسؤولية تجاه اهلهم وتنسيقا للمواقف في مختلف الملفات".

 

وحضر الاجتماع عن حزب الله رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا وعن حركة امل رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الفوعاني ومسؤول الاعداد والتوجيه احمد بعلبكي.

 

وكان لافتا ان الاجتماع ضم ايضا قيادتي التنظيمين في الاقاليم والمناطق، بما يشير، وفق مصادر على صلة بالفريقين، "الى قرار قيادي حازم بطي صفحة التباينات نهائيا والعودة الى اسس التفاهم والتنسيق المعمول بها منذ وقت طويل".

 

واشارت المصادر "الى ان اشارة المجتمعين الى "ان مبادرة الرئيس نبيه بري الحكومية تشكل مخرجا ممكنا يرضي كافة المكونات" كان رسالة موجهة بالدرجة الاولى الى مناصرين الطرفين لوقف السجالات  المستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي  منذ الخطاب ما قبل الاخير للسيد حسن نصرالله .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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