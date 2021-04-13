لبنان

اللواء خير تفقّد المستشفى الميداني المصري في حرج قصقص

Lebanon 24
13-04-2021 | 09:20
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تفقد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير المستشفى الميداني المصري في حرج قصقص، حيث يقوم بالاشراف الدائم على عملها، بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود.

وأطلع اللواء خير والقاضي عبود من القيمين فيها على أوضاع العمل في المنشأة الطبية التي تضم عيادات طبية خارجية وغرف عمليات للحالات الطبية الصغيرة التي لا تحتاج الى بنج عام. كما تقدم الخدمات الطبية المجانية لما يقارب الـ500 شخص يوميا من سكان مدينة بيروت من دون أي تكلفة مادية، خصوصا في ظل اكتظاظ المستشفيات الحكومية والخاصة بالمرضى بسبب فيروس كورونا، وايضا عدم قدرة المواطنين على دخول المستشفيات من جراء تدني القدرة المالية لدى الكثير منهم".

وأكد اللواء خير ان هذه الجولة تأتي في اطار الزيارات الدورية والاستطلاعية للاطلاع على حسن سير العمل في المستشفى، ودعما لجهود ادارة المستشفى والكادر الطبي العامل فيها، لما تقدمه لمدينة بيروت بمعالجة المرضى، ودورها في تخفيف بعض الاعباء عن المستشفيات الحكومية المكتظة بالمرضى.

وكشف خير عن وجود عدة انواع من المعاينات في هذه المستشفى الميداني تشمل طبابة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والعيون وانف واذن وحنجرة والعظام وامراض جرثومية اضافة الى مختبرات الدم والتصوير والاشعة.. حيث تقوم الهيئة العليا للاغاثة بالاشراف عليها ومتابعتها، لتقديم افضل الخدمات للمواطنين لاسيما ابناء مدينة بيروت.

كما كانت مناسبة للحوار بين الكادر الطبي وادارة المستشفى مع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الذي شكرهم على تفانيهم بعملهم ودعمه الكامل لعمل المستشفى الميداني المصري، وقال: "هذا النوع من الأعمال الانسانية من شأنه أن يساهم في تخفيف العبء على المواطنين، في ظل الظروف المادية الصعبة المترافقة".

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