لبنان

موظفون من "ليبان بوست" يتجمعون أمام مكاتب الشركة في المطار

Lebanon 24
13-04-2021 | 11:22
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أفادت  "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عددا من موظفي مراكز "ليبان بوست" بدأوا بالتجمع أمام مكاتب الشركة في مطار بيروت، للمطالبة بتسوية رواتبهم على أساس 3900، وصيانة سياراتهم، وبالحصول على تعهد من الإدارة بعدم التعرض للموظفين الذين يشاركون في الاعتصام"، مشيرين الى أنهم "ليسوا ضد الإدارة في الشركة، ولكنهم يعانون من الغلاء ويطالبون بحقهم، وهم أساس الشركة وليس من يجلس وراء المكاتب".

ووصل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر للمشاركة في الاعتصام.
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