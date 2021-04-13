لبنان

عون عرض الأوضاع الاقتصادية مع نعمه وتلقّى برقيات تهنئة برمضان

Lebanon 24
13-04-2021 | 11:41
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال، راوول نعمه، وعرض معه الاوضاع الاقتصادية في ضوء التطورات الاخيرة والمرتقب منها مستقبلا، كما تطرق البحث الى مشروع دعم الاسر والى دعوة الرئيس عون الى قيام سوق مشتركة بين دول المشرق العربي ومتطلبات قيامه.

من جهة اخرى، تلقى عون المزيد من برقيات التهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ابرزها من امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
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