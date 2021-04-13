هيبة شاهين... و"سقطة" نقابة الفنانين

كانت لافتة تغريدة الممثل اللبناني عبدو شاهين عبر حسابه على " تويتر" حول البيان الذي أصدره نقيب الفنانين المحترفين جهاد الأطرش والذي طلب فيه من الفنانين "عدم التعرض والتجريح بالأحزاب والتيارات والحركات والمذاهب ورموزها، مع تأكيدنا على أن حرية التعبير وإحترام الرأي الآخر يصونهما الدستور والأعراف"، علماً أن هذا البيان جاء على خلفية الإشكال الذي وقع بين الممثل أسعد رشدان وما سُمي بالحرس القديم في التيار الوطني الحرّ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الممثل عبدو شاهين الذي شارك بكل أجزاء مسلسل الهيبة بإسم "شاهين"، وعرف معه شهرة واسعة، وقف في صف الفنانين المعارضين لمضمون البيان فكتب مدونة قال فيها:" تفاجأنا ببيان يحمل "بصمات بوليسية" ويسعى الى تجريد الفنان من دوره الأساسي وهو قيادة الرأي في المجتمع. يبدو أن مجالس النقابات التي وقّعت على هذا البيان لا تعلم أن الفن يتجاوز الحدود ولا يأبه بالمحظورات، والفنان لا يقف عند الرموز، بل هو الذي يبتكرها، مرفقاً تغريدته بهاشتاغ# فنانون من الشعب.

كما طالب شاهين بالإستقالة الفورية التي، بحسب رأيه، "هي الحل الوحيد الممكن لتخطي هذه"السقطة" التي لا يمكن إصلاحها، وفي حال عدم التجاوب سيكون لنا تحركات تصعيدية على كل المستويات من أجل إسترجاع النقابات الى صفوف الفنانين"، فهل سيشهد الآتي من الأيام تصعيداً بين الفنانين ونقاباتهم؟فلننتظر.