17
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اعتصام لأصحاب المسالخ في صور.. هذا ما طالبوا به
Lebanon 24
13-04-2021
|
12:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذ أصحاب المسالخ في منطقة صور اعتصاماً عند منطقة القاسمية احتجاجاً على القرار القاضي بعدم إعطائهم اللحوم المدعومة، وحصرها ببعض التجار الكبار، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وصدر عن المعتصمين بيان أكدوا فيه أنّ "ما يجري بحقهم من تهميش، وعدم تزويدهم باللحوم المدعومة، وحصرها ببعض التجار الطارئين، وحرمان آلاف العائلات من تحصيل ززقهم، قد يدفعهم الى إتخاذ خطوات تصعيدية ومنها مصادرة اي ناقلة تقل مواشي وذبحها في مسالخهم".
وناشد المعتصمون رئيس مجلس النواب نبيه بري "التدخل الفوري ورضع حد لهذه المواضيع التي من شأنها الضغط على اهلنا".
وختم المعتصمون محذرين من "إتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم حلّ مشكلتهم وشملهم باللحوم المدعومة ليعودوا الى العمل من جديد" .
تابع
الأكثر قراءة
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
Lebanon 24
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
18:36 | 2021-04-12
12/04/2021 06:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: اجراءات ستتخذ اعتباراً من المساء.. ما هي؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: اجراءات ستتخذ اعتباراً من المساء.. ما هي؟
18:06 | 2021-04-12
12/04/2021 06:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هل سينخفض سعره؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هل سينخفض سعره؟
19:12 | 2021-04-12
12/04/2021 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "خطر"... هذا ما قاله
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "خطر"... هذا ما قاله
19:32 | 2021-04-12
12/04/2021 07:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
06:11 | 2021-04-13
13/04/2021 06:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2021-04-13
رمضان الفيحاء عبق من الماضي والحاضر 1/30
13:52 | 2021-04-13
ما جديد المحاكمة في "حادثة قبرشمون"؟
13:45 | 2021-04-13
8 آذار تعليقا على كلام عون: يا لهذه المكابرة الخطرة
13:29 | 2021-04-13
عبدالله: لتعديل الرواتب الشهرية حسب سعر صرف المنصة الالكترونية
13:22 | 2021-04-13
جعجع: يهلّ علينا رمضان ولبناننا متألّم بسبب أكثرية حاكمة بالغطرسة
13:11 | 2021-04-13
الضابط ووالدته والغبي... في قبضة المحكمة العسكرية
فيديو
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
09:00 | 2021-04-13
13/04/2021 14:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
15:00 | 2021-04-12
13/04/2021 14:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
12:00 | 2021-04-12
13/04/2021 14:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact