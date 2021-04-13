لبنان

اعتصام لأصحاب المسالخ في صور.. هذا ما طالبوا به

Lebanon 24
13-04-2021 | 12:52
A-
A+
Doc-P-812464-637539153156446777.jpg
Doc-P-812464-637539153156446777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ أصحاب المسالخ في منطقة صور اعتصاماً عند منطقة القاسمية احتجاجاً على القرار القاضي بعدم إعطائهم اللحوم المدعومة، وحصرها ببعض التجار الكبار، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وصدر عن المعتصمين بيان أكدوا فيه أنّ "ما يجري بحقهم من تهميش، وعدم تزويدهم باللحوم المدعومة، وحصرها ببعض التجار الطارئين، وحرمان آلاف العائلات من تحصيل ززقهم، قد يدفعهم الى إتخاذ خطوات تصعيدية ومنها مصادرة اي ناقلة تقل مواشي وذبحها في مسالخهم".

وناشد المعتصمون رئيس مجلس النواب نبيه بري "التدخل الفوري ورضع حد لهذه المواضيع التي من شأنها الضغط على اهلنا".

وختم المعتصمون محذرين من "إتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم حلّ مشكلتهم وشملهم باللحوم المدعومة ليعودوا الى العمل من جديد" .
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2021-04-13
13:52 | 2021-04-13
13:45 | 2021-04-13
13:29 | 2021-04-13
13:22 | 2021-04-13
13:11 | 2021-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website