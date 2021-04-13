اعتصام لأصحاب المسالخ في صور.. هذا ما طالبوا به

نفذ أصحاب المسالخ في منطقة صور اعتصاماً عند منطقة القاسمية احتجاجاً على القرار القاضي بعدم إعطائهم اللحوم المدعومة، وحصرها ببعض التجار الكبار، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".وصدر عن المعتصمين بيان أكدوا فيه أنّ "ما يجري بحقهم من تهميش، وعدم تزويدهم باللحوم المدعومة، وحصرها ببعض التجار الطارئين، وحرمان آلاف العائلات من تحصيل ززقهم، قد يدفعهم الى إتخاذ خطوات تصعيدية ومنها مصادرة اي ناقلة تقل مواشي وذبحها في مسالخهم".وناشد المعتصمون رئيس مجلس النواب نبيه بري "التدخل الفوري ورضع حد لهذه المواضيع التي من شأنها الضغط على اهلنا".وختم المعتصمون محذرين من "إتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم حلّ مشكلتهم وشملهم باللحوم المدعومة ليعودوا الى العمل من جديد" .