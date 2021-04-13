عبدالله: لتعديل الرواتب الشهرية حسب سعر صرف المنصة الالكترونية

أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) في بيان، أن عمال وموظفي شركة ليبان بوست يستمرون بالاعتصام والاحتجاج، لليوم الثاني على التوالي، امام المركز الرئيسي للشركة على طريق المطار وفي كل المناطق والفروع.وحضر منذ الصباح الباكر، رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله الى مكان الاعتصام وعقد جمعية عمومية للعمال ولموظفي الشركة امام مبنى شركة ليبان بوست، وطالب الشركة "بتنفيذ القوانين المرعية الاجراء، وباقرار المطالب المحقة للموظفين والعمال وتنفيذها في اسرع وقت نظرا للاوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها سائر الفئات الشعبية في لبنان، ووقف الكيل بالمكيالين داخل الشركة".وقال:"لا يعقل، ونحن في القرن الواحد والعشرين، ان يكون هناك صيف وشتاء على الراتب الواحد داخل الشركة ووجود منصتين الكترونيتين لسعر الصرف 3900 ليرة لبنانية للمدراء وبعض الموظفين ومنصة بسعر 1515 لموظفين وعمال داخل الشركة الواحدة"، لافتا الى انها "سابقة خطيرة تحصل في ظل وجود قانون العمل اللبناني ومواده القانونية الواضحة لجهة حفظ حقوق العمال والموظفين ومكستباتهم، والمساواة بين بعضهم لجهة القيمة الشرائية للعملة الوطنية داخل الشركات والمصانع".وتابع: "من المؤسف ان تستغل بعض الشركات وحيتان المال الوضع المعيشي الصعب للعمال وللموظفين ولذوي الدخل المحدود، نتيجة تدني القدرة الشرائية للاجور، وعدم وجود فرص عمل في ظل الانهيار المالي والاقتصادي، لذا نطالب الجهات المعنية ووزارة العمل بالتدخل السريع للحفاظ على ديمومة العمل واقرار الحقوق والمطالب المحقة لموظفي وعمال الشركة".وفي نهاية الجمعية العمومية، تم الاتفاق على التقدم بشكوى سريعة وبوساطة لدى وزارة العمل لاستدعاء الشركة الى الوزارة من اجل الحفظ على الحقوق والمكتسبات واقرار المطالب المحقة للموظفين والعمال، وهي تعديل الرواتب الشهرية حسب سعر صرف المنصة الالكترونية لجميع العمال والموظفين دون أستثناء داخل ملاك شركة ليبان بوست، عدم التعرض والتهديد بالطرد أو أفتعال المضايقات لحث الموظفين والعمال على تقديم استقالاتهم وخصوصا الذين قاموا بالتحرك المطلبي، قبل واثناء وبعد الاعتصام والاحتجاج على الكيل بمكيالين من قبل ادارة الشركة والعودة الى العمل، اضافة الى عدم تحميل كلفة صيانة وتعبئة البنزين لموظفي التوزيع واحتساب الساعات الاضافية لجميع الموظفين نقدا".