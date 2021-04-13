18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عبدالله: لتعديل الرواتب الشهرية حسب سعر صرف المنصة الالكترونية
Lebanon 24
13-04-2021
|
13:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) في بيان، أن عمال وموظفي شركة ليبان بوست يستمرون بالاعتصام والاحتجاج، لليوم الثاني على التوالي، امام المركز الرئيسي للشركة على طريق المطار وفي كل المناطق والفروع.
وحضر منذ الصباح الباكر، رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله الى مكان الاعتصام وعقد جمعية عمومية للعمال ولموظفي الشركة امام مبنى شركة ليبان بوست، وطالب الشركة "بتنفيذ القوانين المرعية الاجراء، وباقرار المطالب المحقة للموظفين والعمال وتنفيذها في اسرع وقت نظرا للاوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها سائر الفئات الشعبية في لبنان، ووقف الكيل بالمكيالين داخل الشركة".
وقال:"لا يعقل، ونحن في القرن الواحد والعشرين، ان يكون هناك صيف وشتاء على الراتب الواحد داخل الشركة ووجود منصتين الكترونيتين لسعر الصرف 3900 ليرة لبنانية للمدراء وبعض الموظفين ومنصة بسعر 1515 لموظفين وعمال داخل الشركة الواحدة"، لافتا الى انها "سابقة خطيرة تحصل في ظل وجود قانون العمل اللبناني ومواده القانونية الواضحة لجهة حفظ حقوق العمال والموظفين ومكستباتهم، والمساواة بين بعضهم لجهة القيمة الشرائية للعملة الوطنية داخل الشركات والمصانع".
وتابع: "من المؤسف ان تستغل بعض الشركات وحيتان المال الوضع المعيشي الصعب للعمال وللموظفين ولذوي الدخل المحدود، نتيجة تدني القدرة الشرائية للاجور، وعدم وجود فرص عمل في ظل الانهيار المالي والاقتصادي، لذا نطالب الجهات المعنية ووزارة العمل بالتدخل السريع للحفاظ على ديمومة العمل واقرار الحقوق والمطالب المحقة لموظفي وعمال الشركة".
وفي نهاية الجمعية العمومية، تم الاتفاق على التقدم بشكوى سريعة وبوساطة لدى وزارة العمل لاستدعاء الشركة الى الوزارة من اجل الحفظ على الحقوق والمكتسبات واقرار المطالب المحقة للموظفين والعمال، وهي تعديل الرواتب الشهرية حسب سعر صرف المنصة الالكترونية لجميع العمال والموظفين دون أستثناء داخل ملاك شركة ليبان بوست، عدم التعرض والتهديد بالطرد أو أفتعال المضايقات لحث الموظفين والعمال على تقديم استقالاتهم وخصوصا الذين قاموا بالتحرك المطلبي، قبل واثناء وبعد الاعتصام والاحتجاج على الكيل بمكيالين من قبل ادارة الشركة والعودة الى العمل، اضافة الى عدم تحميل كلفة صيانة وتعبئة البنزين لموظفي التوزيع واحتساب الساعات الاضافية لجميع الموظفين نقدا".
تابع
الأكثر قراءة
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
Lebanon 24
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
18:36 | 2021-04-12
12/04/2021 06:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: اجراءات ستتخذ اعتباراً من المساء.. ما هي؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: اجراءات ستتخذ اعتباراً من المساء.. ما هي؟
18:06 | 2021-04-12
12/04/2021 06:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هل سينخفض سعره؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هل سينخفض سعره؟
19:12 | 2021-04-12
12/04/2021 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "خطر"... هذا ما قاله
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "خطر"... هذا ما قاله
19:32 | 2021-04-12
12/04/2021 07:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
06:11 | 2021-04-13
13/04/2021 06:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:30 | 2021-04-13
"فلّتو الزعران علينا".. ما يحصل في المحطات مريب وأبو شقرا "الوضع صعب"
16:23 | 2021-04-13
هذا ما قالته المديرية العامة للنفط حول ما أثير بشأن تفريغ حمولة الباخرة Histria Perla
16:17 | 2021-04-13
"قاطعها لينزل سعرها"... هل تنجح؟ (صورة)
16:06 | 2021-04-13
في صيدا... اللحوم المدعومة اصبحت متوفرة
16:03 | 2021-04-13
اللجان النيابية ناقشت 3 مشاريع قوانين وقررت تأليف لجنتين فرعيتين
16:01 | 2021-04-13
بهية الحريري التقت وفد القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة
فيديو
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
09:00 | 2021-04-13
13/04/2021 16:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
15:00 | 2021-04-12
13/04/2021 16:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
12:00 | 2021-04-12
13/04/2021 16:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact