الضابط ووالدته والغبي... في قبضة المحكمة العسكرية

كتب المحرر القضائي:

أحالت المحمكة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة الى المحاكمة ضابطاً برتبة ملازم أول، بعد إعادة توقيفه، بتهمة الرشوة وأصدرت بحقه حكماً قضى بسجنه أربع سنوات مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية وتغريمه مبلغ 100 مليون ومئتي ألف ليرة ومصادرة الأموال موضوع الدعوى، كما حكمت على والدة الضابط بالسجن سنة ووقف تنفيذ باقي العقوبة وتغريمها مبلغ 10 ملايين ليرة.

وطال الحكم أيضاً حسين.م الملقب بـ"الغبي"، فقضى بسجنه سنتين وتغريمه 10 ملايين ليرة، كما غرّمت عنصر أمن برتبة مؤهل أول بمبلغ مليون و200 ألف ليرة.

ويأتي هذا الحكم على خلفية إقدام الضابط على التماس الرشوة من أجل القيام بأعمال تنافي وظيفته، وتسهيل ترويج المخدرات مع تجار والتستر عليهم ، بالشراكة مع المؤهل الأول.

كما أقدم الضابط مع والدته على تبييض الأموال المحصلة من الرشى، أما الغبي، فأقدم على رشوة الضابط.