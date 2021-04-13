لبنان

8 آذار تعليقا على كلام عون: يا لهذه المكابرة الخطرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-04-2021 | 13:45
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علقت  مصادر مطلعة في 8 آذار على ما قاله اليوم الرئيس ميشال عون حول" ذهابه الى الماكسيموم في موضوع التدقيق الجنائي"، فقالت "بحجج ميثاقيّة وغير ميثاقية فإن البلد سوف ينهار على ايد الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل". 

وقالت المصادر "هذا الكلام غير مقنع على الاطلاق  لأنه نابع من توتر داخلي يصيب العهدمما يجري، خاصة وان فتح الملفات المالية من قبل "التيار الوطني الحر" بات مرهونا بمصالح شخصية وشعبوية تتحكم بها النكايات والكيديات السياسية، وللأسف تفتقد الى الحس الوطني".

وختمت بالقول "بين معلمو ومعلمي رح يطير البلد"، يا لهذه المكابرة الخطرة.

لبنان

رادار لبنان24

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