ما جديد المحاكمة في "حادثة قبرشمون"؟

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، الى 28 تموز المقبل، محاكمة المتهمين في حادثة قبرشمون التي وقعت في 30 حزيران 2019، وذهب ضحيتها عنصران في الحزب "الديمقراطي اللبناني".





وعقدت المحكمة جلسة في هذه القضية ظهر اليوم، ومثل أمامها 10 من عناصر الحزب التقدمي الاشتراكي مدعى عليهم بالاشتراك في الحادثة، بينهم موقوفان، وتغيب اثنان بسبب اصابتهما بجائحة كورونا، وحضر معهم المحاميان نشأت حسنية وحمادة حمادة، كما مثل سبعة مدعى عليهم من عناصر الحزب الديمقراطي اللبناني، وحضر وكيلهم القانوني، الذي استمهل للاطلاع على الملف، فتم ارجاء الجلسة بناء على المعذرة الطبية واستمهال أحد أطراف الدعوى.

وكان أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية مارسيل باسيل قراره الظني في حادثة إطلاق النار على موكب وزير الدولة السابق لشؤون النازحين صالح الغريب في حزيران 2019، والتي أدت الى مقتل القياديين في الحزب الديمقراطي اللبناني سامر أبو فراج ورامي سلمان وإصابة آخرين.