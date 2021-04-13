لبنان

رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى إلى 250 ألف ليرة

Lebanon 24
13-04-2021 | 14:02
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صدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يلي: 

في إطار المتابعة الحثيثة لقضايا الناس وخصوصاً تلك التي تعنى بأمنهم الصحّي، وحرصاً منه على مواكبة الأوضاع المعيشية ومراعاة الأزمة المالية الخانقة التي طالت القطاعات كافّة لاسيّما القطاع الاستشفائي، عمد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي من من شأنها دعم هذا القطاع كي يبقى قادراً على الصمود والمضي قدماً بعدما اجتاح العالم وباء استنزف طاقاته المالية والبشرية.


وعليه واستكمالا للمسار الإداري، وبغية عدم تحميل المريض المضمون أيّ أعباء إضافية أصدر المدير العام مذكرة إعلامية حملت الرقم ٦٦٥ بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢١ قضى بموجبها: 

رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى من ١٥٤ ألف ل.ل. إلى ٢٥٠ ألف ل.ل، وذلك بعد إتمام الدراسات التي أجرتها إدارة الصندوق وخلصت إلى أنّ هكذا زيادة باتت ضرورة ملحّة وتمّت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. 

وفي هذا السياق، يشدّد كركي على الجهات المعنية ولاسيّما المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق تقاضي أتعابها وفق هذه التعرفة والالتزام بكافة تعرفات الصندوق تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.


كما يتوجه مدير عام الصندوق الى المرضى للمضمونين بأن لا يترددوا بتقديم شكاوى في حال طلب منهم مبالغ مالية إضافية واعداً أنه وإدارة الضمان يعملون على حماية أمنهم الصحي والاجتماعي. 

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