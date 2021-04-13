رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى إلى 250 ألف ليرة

صدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يلي:
في إطار المتابعة الحثيثة لقضايا الناس وخصوصاً تلك التي تعنى بأمنهم الصحّي، وحرصاً منه على مواكبة الأوضاع المعيشية ومراعاة الأزمة المالية الخانقة التي طالت القطاعات كافّة لاسيّما القطاع الاستشفائي، عمد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي من من شأنها دعم هذا القطاع كي يبقى قادراً على الصمود والمضي قدماً بعدما اجتاح العالم وباء استنزف طاقاته المالية والبشرية.
وفي هذا السياق، يشدّد كركي على الجهات المعنية ولاسيّما المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق تقاضي أتعابها وفق هذه التعرفة والالتزام بكافة تعرفات الصندوق تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.