صدور العدد الجديد من مجلة الأمن.. وهذه العناوين

صدر العدد الجديد لمجلة "الأمن" بعنوان "بأيدينا نزرع الأمل" وجاء في افتتاحيته مقال بعنوان: ثقافة الأمل وفيه: لا تنبني الأوطان، ولا تغتني الشعوب من دون ثقافة. والثقافة وجوه وألوان، لعل أزهاها ثقافة الحياة التي لا تخصب ولا تنمو إلا إذا رويت بماء الأمل. هذا الباب الذي ينبغي أن نطرقه مع بزوغ كل فجر، ومع أصيل كلّ شمس، سيشرِّع لنا صدره على مصراعيه إنْ نحن آمنَّا بأنَّ الوطن هو عتبتُنا الأولى والأخيرة، وإن نحن آمنَّا بأننا مواطنون أوَّلًا وأخيرًا، علينا واجبات بقدر ما لنا حقوق. فواجبنا تجاه هذا الوطن أن نكحل مستقبله بالأمل. واجبنا أن نحميه من ضياع الرجاء وأيدي السوء. واجبنا أن نحميه من سارقي البركة وسارقي الخير. واجبنا أن نمهد له السبيل كي ينفض عنه عبء الأزمات المتراكمة، والصعوبات المتعاظمة، والخلافات المستحكمة. واجبنا هذا، إن قمنا به بروح المواطنة الحقة، سيكون هو بابنا إلى نيل الحقوق المشروعة، وعندها يحدونا الأمل بأن ننال حقنا في العيش بعز وكرامة.

وحقنا في أن نشارك في بناء صرح متين أمين، لا تهزه العواصف، ولا تهدده النكبات والكوارث، ولا تطيح به الويلات. حقنا في قول ما نريد بحرية كفلها الدستور والقانون.

حقنا في أن نربي أبناءنا في حياضه، فلا يقنطوا، ولا يغتربوا ليبحثوا عن وطن بديل يحقق لهم الحلم الذي راودهم منذ تفتح العيون على بحره وسهله وجباله. فلتكن الثقافة مدماكنا، وهل أجدى من ثقافة الأمل لبناء لبنان من جديد؟".



وفي العدد:



- الى اللقاء: "تعويم الوطن الجانح" بقلم رئيس التحرير العقيد الركن شربل فرام.

- القطاعات الاقتصادية مأزومة بانتظار الضربة القاضية.

- جوع المواطن "يلوح في الأفق "! هل بات 98% من الشعب بحاجة إلى دعم؟

- فرص اقتصادية ومالية لتعزيز نجاح لبنان .

- الاختلال في ساحة الدولار وعدم استقرار منطقة تداوله العالمية.

- من سايكس - بيكو إلى لبنان الكبير : مساعي الصهاينة الحثيثة تفشل في ضم الليطاني ومحيطه.

- العالم يتخبط بين الموجة الثالثة للوباء وبطء التلقيح .

- خطر التحرش يدق باب أولادنا "استراتيجية دفاعية لحماية القاصرات".



كما صدرت مجلة " فتى الأمن " التي تعنى بالتربية الوطنية للجيل الصاعد.