لبنان

إخبار من جمعية Lebanese Anti Corruption حول ترسيم ملف ترسيم الحدود

Lebanon 24
13-04-2021 | 14:12
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تقدم  المحامي لؤي غندور بإخبار الى جانب النيابة العامة التمييزية "بجرائم الخيانة والعمالة للعدو وهدر المال العام في حق كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار و النائب جبران باسيل ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، وذلك على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتي صبّت في مصلحة العدو، علماً أن توقيع المرسوم مع تعليقه على موافقة مجلس الوزراء هو تمادٍ في الجرائم".
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