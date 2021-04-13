18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إخبار من جمعية Lebanese Anti Corruption حول ترسيم ملف ترسيم الحدود
Lebanon 24
13-04-2021
|
14:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدم المحامي لؤي غندور بإخبار الى جانب النيابة العامة التمييزية "بجرائم الخيانة والعمالة للعدو وهدر المال العام في حق كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار و النائب جبران باسيل ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، وذلك على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتي صبّت في مصلحة العدو، علماً أن توقيع المرسوم مع تعليقه على موافقة مجلس الوزراء هو تمادٍ في الجرائم".
تابع
الأكثر قراءة
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
Lebanon 24
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
18:36 | 2021-04-12
12/04/2021 06:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: اجراءات ستتخذ اعتباراً من المساء.. ما هي؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: اجراءات ستتخذ اعتباراً من المساء.. ما هي؟
18:06 | 2021-04-12
12/04/2021 06:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هل سينخفض سعره؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هل سينخفض سعره؟
19:12 | 2021-04-12
12/04/2021 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "خطر"... هذا ما قاله
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "خطر"... هذا ما قاله
19:32 | 2021-04-12
12/04/2021 07:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
06:11 | 2021-04-13
13/04/2021 06:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:30 | 2021-04-13
"فلّتو الزعران علينا".. ما يحصل في المحطات مريب وأبو شقرا "الوضع صعب"
16:23 | 2021-04-13
هذا ما قالته المديرية العامة للنفط حول ما أثير بشأن تفريغ حمولة الباخرة Histria Perla
16:17 | 2021-04-13
الدفعة الاولى من اللقاحات وصلت الى "اللبنانية".. والجامعة تعلن موعد التلقيح
16:17 | 2021-04-13
"قاطعها لينزل سعرها"... هل تنجح؟ (صورة)
16:06 | 2021-04-13
في صيدا... اللحوم المدعومة اصبحت متوفرة
16:03 | 2021-04-13
اللجان النيابية ناقشت 3 مشاريع قوانين وقررت تأليف لجنتين فرعيتين
فيديو
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
09:00 | 2021-04-13
13/04/2021 16:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
15:00 | 2021-04-12
13/04/2021 16:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
12:00 | 2021-04-12
13/04/2021 16:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact