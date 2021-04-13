18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بري تمنى سد النقص المتعلق بحقوق المودعين في اقتراح قانون "الكابيتال كونترول"
Lebanon 24
13-04-2021
|
14:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب نقولا نحاس، حيث تم عرض لما وصل اليه إقتراح قانون "الكابيتال كونترول" وتبين أن هناك تقدما على صعيد الشق المتعلق بإقتراح الاموال المحولة الى الخارج، غير انه لم يتضمن اي نص يتعلق بحقوق المودعين وذلك على عكس ما قاله رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان "مصرون على أن يكون الكبيتال كونترول متوازيا ويؤمن حقوق المودعين" وكما أردف كنعان "لم أسلم يوما في لجنة المال بأمر يحاولون فرضه علينا و لن أسلم ابدا"، ولديه حق بهذا الموضوع.
وتمنى الرئيس بري على لجنة المال سد هذا النقص في الاقتراح تمهيدا لاقراره.
تهنئة بحلول رمضان
ولمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمل فيها "إستحضار القيم النبيلة التي تدعو الى التضامن والتآخي والتعاون من أجل تلبية تطلعات الأمة الى عالم أكثر صحة وسلاما وازدهارا ولتحقيق ما تطمح اليه الأمة من مستقبل أفضل وغد مشرق.
كما تلقى الرئيس بري برقية مماثلة من الرئيس الفلسطيني رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ومن رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر الاحمد الجابر المبارك الصباح.
وتلقى اتصال تهنئة من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن.
اتصال بمنذر حوراني
على صعيد آخر، أجرى الرئيس نبيه بري اتصالا هاتفيا بالعالم اللبناني رئيس مؤسسة "ميديستار" منذر حوراني مهنئا بإسم مجلس النواب وبإسم لبنان وسيما الجنوبيين بالإنجاز الذي حققه مؤخرأ على صعيد محاربة فيروس كورونا (كوفيد 19) ونال عليه المرتبة الاعلى في الولايات المتحدة الاميركية.
وشكر حوراني للرئيس بري "إتصاله العزيز وأثره الطيب"، مبديا إستعداده الدائم للعمل وتقديم المساعدة للوطن الأم لبنان الذي غادره في السبعين من القرن الماضي". وحيا الرئيس بري "الروح الوطنية الكبيرة التي يتمتع بها حوراني" لافتا الى "أن الآمال ستبقى معقودة على أمثاله من اللبنانيين المقيمين والمغتربين من أجل عودة الإزدهار والتقدم للبنان".
تعزية بالعلامة الامين
كما اتصل الرئيس بري بالسيد مهدي الامين، معزيا برحيل والده العلامة القاضي السيد محمد حسن الامين .
تابع
الأكثر قراءة
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
Lebanon 24
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
18:36 | 2021-04-12
12/04/2021 06:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: اجراءات ستتخذ اعتباراً من المساء.. ما هي؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: اجراءات ستتخذ اعتباراً من المساء.. ما هي؟
18:06 | 2021-04-12
12/04/2021 06:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هل سينخفض سعره؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هل سينخفض سعره؟
19:12 | 2021-04-12
12/04/2021 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "خطر"... هذا ما قاله
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "خطر"... هذا ما قاله
19:32 | 2021-04-12
12/04/2021 07:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
06:11 | 2021-04-13
13/04/2021 06:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:30 | 2021-04-13
"فلّتو الزعران علينا".. ما يحصل في المحطات مريب وأبو شقرا "الوضع صعب"
16:23 | 2021-04-13
هذا ما قالته المديرية العامة للنفط حول ما أثير بشأن تفريغ حمولة الباخرة Histria Perla
16:17 | 2021-04-13
الدفعة الاولى من اللقاحات وصلت الى "اللبنانية".. والجامعة تعلن موعد التلقيح
16:17 | 2021-04-13
"قاطعها لينزل سعرها"... هل تنجح؟ (صورة)
16:06 | 2021-04-13
في صيدا... اللحوم المدعومة اصبحت متوفرة
16:03 | 2021-04-13
اللجان النيابية ناقشت 3 مشاريع قوانين وقررت تأليف لجنتين فرعيتين
فيديو
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
09:00 | 2021-04-13
13/04/2021 16:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
15:00 | 2021-04-12
13/04/2021 16:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
12:00 | 2021-04-12
13/04/2021 16:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact