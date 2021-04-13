في المتن.. حريق هائل داخل شقة امتد الى 3 سيارات

اندلع حريق داخل شقة في الطبقة الارضية من مبنى سكني في بلدة بيت شباب، بحسب ما افادت لوكالة الوطنية للإعلام.

وامتد الحريق الى 3 سيارات مركونة بالقرب من المبنى وسارعت سيارات الدفاع الى المكان وعملت على محاصرة النيران واخمادها. كما تم اجلاء إمرأة مسنة من شقة مجاورة بسبب اصابتها بضيق تنفس جراء الدخان المتصاعد.