لبنان

في المتن.. حريق هائل داخل شقة امتد الى 3 سيارات

Lebanon 24
13-04-2021 | 14:53
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اندلع حريق داخل شقة في الطبقة الارضية من مبنى سكني في بلدة بيت شباب، بحسب ما افادت لوكالة الوطنية للإعلام.
وامتد الحريق الى 3 سيارات مركونة بالقرب من المبنى وسارعت سيارات الدفاع الى المكان وعملت على محاصرة النيران واخمادها. كما تم اجلاء إمرأة مسنة من شقة مجاورة بسبب اصابتها بضيق تنفس جراء الدخان المتصاعد.
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